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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 2,83%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 2,83%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 2,83%, después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

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