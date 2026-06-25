00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,66%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,46% y el Nasdaq crecía el 0,15%. Foto: EFE.
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,66%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,46% y el Nasdaq crecía el 0,15%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves con un repunte del índice tecnológico Nasdaq, impulsado por la subida de casi el 18% de Micron luego de publicar en la víspera resultados mejores de lo esperado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.