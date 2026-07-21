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Resumen

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En la apertura, el Dow Jones de Industriales, principal indicador, ganaba 0,35%. Foto: EFE.
En la apertura, el Dow Jones de Industriales, principal indicador, ganaba 0,35%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,35%, impulsados ​​por la recuperación de las acciones del sector de semiconductores.

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