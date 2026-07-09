Wall Street abrió en verde este jueves impulsado por los repuntes en empresas de chips que frenan las pérdidas registradas tras el inicio de la nueva escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 0,1%, hasta los 52.354 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba 0,36%, hasta los 7.509 enteros; mientras que el tecnológico Nasdaq crecía 0,57%, hasta las 26.017 unidades.

El sector de los semiconductores, uno de los que más oscilaciones protagoniza, lideró las subidas en las primeras operaciones del mercado. Compañías como Micron o VanEck Semiconductor avanzan 7,1 y un 4,1%, respectivamente, mientras que Sandisk Corp también subía 4,8%.

Sin embargo, grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet o Nvidia arrancaban la jornada con pérdidas por encima del 1%. Mientras tanto, los inversores estudian el impacto de la nueva oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán.

EE.UU. lleva dos días atacando a la República Islámica en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer “costos significativos” a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio el miércoles por terminado el alto el fuego y rechazó seguir negociando con Teherán. En otros mercados, el oro se revalorizaba 1,23%, hasta 4.132 dólares la onza y la plata, un 3,22 %, hasta 60,43 dólares la onza.

A la apertura del mercado, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sumaba 0,6%, respecto al cierre anterior. Los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto avanzaban 0,44 dólares.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajaba 1,1 puntos básicos, hasta el 4,566%.