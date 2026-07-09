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Resumen

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En la apertura, el Dow Jones sumaba 0,1%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,36% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,57%. Foto: EFE.
En la apertura, el Dow Jones sumaba 0,1%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,36% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,57%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves impulsado por los repuntes en empresas de chips que frenan las pérdidas registradas tras el inicio de la nueva escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

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