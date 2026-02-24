Escuchar
En la apertura el Dow Jones de Industriales subía 0,6%, selectivo S&P 500 ganaba 0,25% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,45%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales subía 0,6% en una sesión marcada por el acuerdo estratégico entre las tecnológicas AMD y Meta para desplegar hasta 6 gigavatios de potencia con unidades de procesamiento gráfico (GPU) AMD Instinct, con el objetivo de escalar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

