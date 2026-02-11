Wall Street abre en verde impulsado por informe de empleo de Estados Unidos

Escuchar
En la apertura el Dow Jones subía 0,47%, el S&P 500 ganó 0,50% y el Nasdaq avanzó 0,46%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,47%, continuando con su racha alcista tras un informe de empleo que superó las expectativas de los analistas.

