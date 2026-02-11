Wall Street abre en verde impulsado por informe de empleo de Estados Unidos

Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,47%, continuando con su racha alcista tras un informe de empleo que superó las expectativas de los analistas.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 235 puntos, hasta los 50.424 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,50%, hasta las 6.976 unidades y el Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, avanzaba un 0,46% hasta los 23.209 puntos.

El ánimo de los inversores se vio reforzado por la publicación del informe del empleo de enero que sacó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que mostró un crecimiento mayor de lo previsto.

El informe destacó los 130.000 nuevos empleos y situó la tasa de desempleo en el 4,3%, una décima menos de lo previsto por los analistas. Estos datos calmaron los temores a una desaceleración económica inmediata por parte de los inversores.

El Dow Jones abría por encima de los 50.500 puntos siguiendo su racha alcista de los últimos días, aunque poco más tarde se moderaba ligeramente.

Las acciones de compañías de maquinaria e infraestructura energética del sector industrial, que se benefician de la aceleración económica, avanzaron. Caterpillar y GE Vernova crecían más de un 4 %, mientras que Eaton subía casi un 6 %.

En el sector tecnológico, Salesforce empezaba la jornada perdiendo alrededor de un 3% y Microsoft con otro retroceso del 1%. Por otro lado, Micron avanzaba más de un 7 %.

McDonald’s, que hoy presenta sus resultados, perdía un ligero 0,61% en los primeros movimientos tras la campana.