Wall Street abre en verde impulsado por la posible reapertura del Gobierno de EE.UU.

Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por la perspectiva de que se reabra el Gobierno federal de Estados Unidos, que permanece cerrado desde hace 40 días.

PUEDES VER: Wall Street cierra en rojo por caída de gigantes tecnológicos

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,69%; el selectivo S&P 500 avanzaba 1,21% y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,88%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El Senado de Estados Unidos consiguió aprobar el domingo el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el Gobierno federal, tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.

El acuerdo alcanzado, que todavía debe pasar por otros votos en el Senado y finalmente por la Cámara Baja, permitirá volver a pagar a los más de 650.000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir una nómina y el pago retroactivo, así como financiar a los departamentos de Agricultura (encargado de los cupones alimentarios para los más pobres), Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero.

La noticia impulsaba esta mañana a valores tecnológicos como Nvidia (3,5%) o Broadcom (2%), que en las últimas sesiones se han visto perjudicados por el temor de los inversores a una burbuja de la inteligencia artificial (IA).

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 0,42 %, hasta 60 dólares el barril, apoyado también por la perspectiva de que se reabra el Gobierno de EEUU, que eclipsó los temores a un exceso de oferta de crudo.