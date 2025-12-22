Wall Street abre en verde impulsado por los valores tecnológicos

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,40%, l tecnológico Nasdaq crecía 0,44% y el Dow Jones de Industriales, subía 0,22%. Foto: EFE.
Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,40%, l tecnológico Nasdaq crecía 0,44% y el Dow Jones de Industriales, subía 0,22%. Foto: EFE.
abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,22%, hasta 48.239 puntos, con el impulso de los valores tecnológicos.

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,40%, hasta los 6.862 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía 0,44%, hasta los 23.410 enteros.

Entre las tecnológicas destacaba la subida de Nvidia en 1%, mientras que Micron Technology subía 2% y Oracle 0,5%.

Ambas empresas continúan así con las ganancias de la semana pasada; en su caso, Oracle se vio beneficiada por la noticia de que se unirá a un grupo de inversores para liderar las operaciones de Tik Tok en Estados Unidos.

Mientras, las acciones de Micron Technology se ven apoyadas por sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses, que superaron las expectativas de los inversores.

En el plano corporativo, hoy la empresa española Ferrovial debuta en el Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple. Sus acciones subían un 0,3% en los primeros compases de la jornada.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 2,5%, hasta los 57,95 dólares el barril, después de que el Gobierno de EE.00.UU interceptara un segundo petrolero este sábado frente a las costas de Venezuela y tratara de bloquear otro tanquero el domingo.

