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Resumen

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Entre las empresas más destacadas tras la apertura destacaba Microsoft, que se disparaba 14,83% después de presentar ayer unos resultados trimestrales que reflejaron un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure.
Entre las empresas más destacadas tras la apertura destacaba Microsoft, que se disparaba 14,83% después de presentar ayer unos resultados trimestrales que reflejaron un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,67%, impulsado por Microsoft, que se disparaba casi un 15%, y por la recuperación del sector de los semiconductores mientras los inversores analizan el dato de crecimiento del 1,5% de la economía estadounidense en el segundo trimestre.

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