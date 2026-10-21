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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un 0,05%. (Foto: AP)
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un 0,05%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abría al alza este miércoles impulsado por el índice tecnológico Nasdaq y la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, que sumaba un 11,3% en los primeros compases de la sesión.

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