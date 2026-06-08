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Wall Street cerró con ganancias moderadas impulsadas por la caída del petróleo. Foto: EFE.
Wall Street cerró con ganancias moderadas impulsadas por la caída del petróleo. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,22% con el avance de las compañías tecnológicas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera el alto el fuego en Irán.

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