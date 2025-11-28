Wall Street abre en verde mientras el Mercado de Futuros de Chicago retoma sus operaciones

Wall Street abrió este viernes en verde, mientras el Mercado de Futuros de Chicago (CME) restablece parte de sus operaciones tras la suspensión por varias horas luego de un problema en sus centros de datos de CyrusOne.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,18%, hasta los 47.511 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,13%, hasta las 6.821 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,19%, hasta los 23.258 enteros.

El CME, en el que operan futuros, acciones, materias primas y divisas, estuvo hoy suspendido varias horas a causa de un problema de refrigeración en sus centros de datos de CyrusOne, un operador con sede en Dallas (Texas, EE.UU.).

Según CNBC, las operaciones relativas a futuros y opciones sobre acciones se reanudaron por completo a las 8:30 hora de Nueva York (13:30 GMT), mientras que el resto de servicios se restablecen gradualmente.

En el CME, uno de los mercados de derivados más grandes del mundo, cotizan futuros de materias primas, de contratos del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq, además de divisas o bonos del Tesoro.

La bolsa de Wall Street termina hoy el mes de noviembre en una sesión más corta de lo habitual por el día del ‘Black Friday’. En la víspera, el parqué permaneció cerrado por el festivo de Acción de Gracias.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían el 0,6 %, hasta los 59 dólares el barril, pero se encaminan a cerrar el mes con pérdidas.