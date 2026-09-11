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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, subía 1,11%. Foto: AFP / Johannes EISELE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, subía 1,11%. Foto: AFP / Johannes EISELE.
/ JOHANNES EISELE
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,11%, mientras el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía por debajo de los 100 dólares el barril.

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