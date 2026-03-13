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En la apertura el Dow Jones sube 0,84%. Foto: EFE.
En la apertura el Dow Jones sube 0,84%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,84% después de que EE.UU. anunciara que Irán no tiene capacidad aérea para defenderse de sus bombardeos y de que permitiera adquirir crudo ruso sancionado para evitar una crisis energética.

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