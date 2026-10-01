icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, subió 0,13%. (Foto: AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones, su principal indicador, subió 0,13%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subía 0,13%, mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro sigue en máximos no vistos desde 2002.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.