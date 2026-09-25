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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones subía 0,36%. (Foto: AP)
Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones subía 0,36%. (Foto: AP)
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,36%, mientras la rentabilidad de los bonos del Tesoro se mantenía al alza ante la expectativa por una nueva subida de tipos en octubre.

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