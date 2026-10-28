icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un leve 0,11%. (Foto: AP)
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un leve 0,11%. (Foto: AP)
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde, con los inversores pendientes de la decisión sobre los tipos de interés que anunciará hoy la Reserva Federal (Fed) y de los resultados trimestrales de las tecnológicas Alphabet y Microsoft, previstos al cierre de la sesión.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?