Wall Street abrió este miércoles en verde, con los inversores pendientes de la decisión sobre los tipos de interés que anunciará hoy la Reserva Federal (Fed) y de los resultados trimestrales de las tecnológicas Alphabet y Microsoft, previstos al cierre de la sesión.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un leve 0,11%, hasta los 52.432 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,10%, hasta los 7.730 enteros, y el Nasdaq avanzaba un 0,14%, hasta las 26.515 unidades.

La atención de los mercados se centra en la reunión de la Fed, que anunciará durante la jornada su decisión sobre las tasas de interés. Los inversores esperan que el banco central los mantenga en el rango del 3,75% al 4%, tras la subida de un cuarto de punto aprobada en septiembre.

Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de que se mantengan sin cambios ronda el 90 %, aunque los operadores también estará atentos a las declaraciones que haga su presidente, Kevin Warsh, sobre la evolución de la política monetaria.

En el sector tecnológico, los fabricantes de semiconductores siguen al alza, esta vez impulsados por la surcoreana SK Hynix, que subía un 9,17% tras registrar un beneficio neto récord de 39,77 billones de wones (unos US$30.000 millones) en el tercer trimestre, un 215,7% más que un año antes.

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Entretanto, los inversores están a la espera de los resultados de Alphabet, matriz de Google, y Microsoft, que se publicarán tras el cierre de la sesión, en un momento en que persisten las dudas sobre la financiación de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

En el ámbito corporativo, la empresa de comida rápida Wendy’s se disparaba un 16,29% después de que The Wall Street Journal informara de que el fondo Trian, del inversor Nelson Peltz, ha presentado una oferta de US$1.400 millones para adquirir la cadena.

Mientras, el fabricante automovilístico Stellantis ganaba un 12,32% después anunciar que redujo un 90 % sus pérdidas en el tercer trimestre, hasta los 453 millones de euros (unos US$504 millones).

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía esta mañana un 1,90%, hasta 101,80 dólares el barril, después de un nuevo ataque de los rebeldes hutíes de Yemen a una refinería de Arabia Saudí.

En otros mercados, el oro bajaba un 0,29%, hasta 4.062 dólares la onza y la plata descendía un 1,05%, hasta 53,94 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años se situaba en el 4,999%, una subida de 0,6 puntos básicos.