Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones creciá 0,44%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones creciá 0,44%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, crecía un 0,44 % mientras los inversores estudian atentamente el impacto del auge de la inteligencia artificial (IA) a la espera de los resultados del gigante de chips Nvidia, que dará a conocer al cierre de la jornada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.