Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,11% después de que Estados Unidos trasladara a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según el New York Times.

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 513 puntos, hasta los 46.637; el selectivo S&P 500 avanzaba 1,07%, hasta los 6.626 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía 1,37%, hasta los 22.059 puntos.

De acuerdo con el Times, la iniciativa estadounidense forma parte de los supuestos esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por abrir una vía de salida al conflicto, después de iniciarlo tras atacar conjuntamente con Israel a Irán, aunque por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento ni si cuenta con el respaldo de Israel.

Trump reiteró este martes en rueda de prensa que Washington y Teherán están “en negociaciones”, pero el país persa lo negó. A las 9:30 hora local (13:30 GMT), los contratos de futuros petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) restaban un 5,07 % respecto al cierre del día anterior.

En el plano corporativo, el gigante de la conectividad satelital EchoStar Corp subía alrededor de 10%, mientras los ojos de los inversores están puestos en la salida a bolsa “pronto” de SpaceX, que podría ser la más grande la historia, según el medio especializado MarketWatch.

La empresa de semiconductores Arm Holdings se catapultaba 14%. Amazon, por su parte, ganaba otro 2,3%, y Nvidia 1,9%. Por otro lado, la tecnólogica Sandisk bajaba 8% y Micron otro 5%.

En otros mercados, el oro, activo refugio en momentos de incertidumbre, subía un 3,46 % hasta los 4.554 dólares la onza y la plata ganaba un 3,89 %, hasya los 72,27 dólares la onza.