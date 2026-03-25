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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 1,11%, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,07% y el tecnológico Nasdaq subía 1,37%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 1,11%, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,07% y el tecnológico Nasdaq subía 1,37%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,11% después de que Estados Unidos trasladara a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según el New York Times.

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