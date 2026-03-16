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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,71%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,71%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,71% pese a las dudas sobre si Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz o si EE.UU. conseguirá hacer que se vuelva a abrir.

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