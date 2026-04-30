Wall Street abrió este jueves en verde, y su principal índice, el Dow Jones de Industriales, subía 0,49%, animado por buenos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo en los primeros compases de la jornada.

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Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 242 puntos hasta situarse en los 49.254; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,36%, hasta los 7.194 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,42%, hasta los 24.750 puntos.

En el plano corporativo, Caterpillar subía 7,5% tras publicar resultados trimestrales mejores de lo esperado, mientras que Eli Lilly avanzaba 6,45% impulsada por sus cuentas y la fuerte demanda de sus fármacos Zepbound y Mounjaro.

Entre las tecnológicas que presentaron cuentas ayer, Meta caía un 9,69% por unas previsiones de gasto elevadas y un menor crecimiento de usuarios de lo esperado, mientras Amazon retrocedía 1,35% y Microsoft 3,68%, también penalizadas por el aumento previsto de sus inversiones.

Por el contrario, Alphabet, matriz de Google, subía 4,95% tras reportar el miércoles después del cierre de la bolsa unas ganancias de 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, un 81 % más interanual.

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Al margen, los inversores siguen asimilando la última decisión de la Reserva Federal, que mantuvo ayer las tasas de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, en línea con lo previsto, aunque con una inusual división interna.

El actual presidente, Jerome Powell, afronta su última etapa al frente del organismo, mientras crece la expectativa de que Kevin Warsh asuma el cargo próximamente.

En el plano geopolítico, el mercado reaccionaba positivamente a la caída del petróleo: hacia las 09:00 hora local (13:00 GMT), el barril Brent y el Texas registraban descensos cercanos al 2% respecto al cierre anterior.

Por otro lado, el portal Axios informó de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá este jueves una sesión informativa sobre posibles planes de acción militar en Irán.

Según el medio, el Comando Central (CENTCOM) presentará distintas opciones, en un contexto marcado por la tensión en torno al Estrecho de Ormuz.