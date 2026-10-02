Wall Street abrió en verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,67% ante la bajada del precio del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU..

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 340 puntos, hasta los 51.267; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,88%, hasta los 7.733 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 1,26%, hasta las 27.210 unidades.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este viernes un 4,21%, hasta 88,96 dólares el barril, arrastrado por las conversaciones entre los países de la Unión Europea para liberar reservas estratégicas de diésel.

En el caso del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU., el título a 10 años restaba 3,3 puntos básicos, hasta el 5,201%, y el título a 30 años 2,2 puntos básicos, hasta el 5,581%.

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En ambos casos, el rendimiento bajó de los máximos marcados estos últimos días, no vistos desde principios de 2002.

Ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) aumente el precio del dinero, los inversores exigen mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, presionando a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,49%, hasta 4.222 dólares la onza, y la plata un 1,01%, hasta 61,79 dólares la onza.