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Resumen

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A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones ganaba 1,2%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,64% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,79%. (Ángel Colmenares / EFE)
A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones ganaba 1,2%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,64% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,79%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 1,2% después de el petróleo de Texas se desplomara más de un 6% tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevas conversaciones con Irán.

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