icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del mercado, el Dow Jones, principal indicador, subía 0,32%. (Foto: AP)
A la apertura del mercado, el Dow Jones, principal indicador, subía 0,32%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abría en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,32%, tras la caída del precio del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.