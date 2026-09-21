Wall Street abría en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,32%, tras la caída del precio del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

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A la apertura del mercado, el Dow Jones sumaba 164 puntos, hasta los 51.847; el selectivo S&P 500 crecía 0,61%, hasta los 7.697 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,94%, hasta las 26.770 unidades.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue el encargado de tocar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Precisamente, las expectativas sobre esta cita impulsaron a la baja el precio del petróleo intermedio de Texas, que a las 09:00 hora local (13:00 GMT) se situaba en 97,81 dólares por barril, un 2,48 % menos que el cierre anterior.

El movimiento a la baja se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara a la cadena Fox News que estaría dispuesto a reunirse esta semana en Nueva York con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años restaba 3,3 puntos básico, hasta el 4,963%, y el título a 30 años perdía 2,4 puntos básicos, hasta el 5,303%.

En otros mercados, el oro se depreciaba un 0,6%, hasta 4.398 dólares la onza, y la plata un 0,21 %, hasta 67,01 dólares la onza.