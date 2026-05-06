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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 1%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,77% y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 1%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,77% y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1%, después de que el precio del petróleo cayese más de un 6 % motivado por el optimismo ante un posible final de la guerra en Irán.

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