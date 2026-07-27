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Resumen

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A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones subía 1,18%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,8% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,89%. Foto: EFE.
A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones subía 1,18%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,8% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,89%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,18%, después de que el precio del petróleo cayera más de un 5 % tras pausar Estados Unidos los ataques contra Irán durante el fin de semana.

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