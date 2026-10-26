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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,36%. (Foto: afp)
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,36%. (Foto: afp)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por el anuncio de la salida a bolsa de Anthropic, que animó al sector tecnológico, en una jornada marcada por la bajada del precio del petróleo tras el alza de la semana pasada y con los inversores pendientes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

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