Wall Street abrió este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía 0,18%, tras la noticia de que la inflación en Estados Unidos bajó al 3,4% el pasado julio.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en los 53.887 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba 0,27%, hasta los 7.748 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,51%, hasta las 26.579 unidades.

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó una décima, hasta el 3,4%, en julio, influenciado por una disminución en los precios de la energía y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en la caída de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y los alimentos, bajó al 2,5%, una décima menos que en junio, según informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La cifra interanual de inflación está por encima del umbral del 2 % establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed), aunque quedó por debajo del salto al 4,2 % registrado en mayo pasado, cuando se alcanzó el nivel más alto desde abril de 2023.

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En el plano corporativo, este miércoles por la mañana subían las acciones de empresas tecnológicas como Micron Technology (4%), Dell (4%) o Cisco Systems (2%).

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una ligera subida del 0,02%, hasta los 83,22 dólares el barril, tras un ataque estadounidense en el golfo de Omán y otro de los rebeldes hutíes del Yemen en el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada del mar Rojo.

Mientras, el oro se revalorizaba un 0,84%, hasta los 4.478 dólares la onza; la plata ganaba un 1,76%, hasta 66,04 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4,664%.