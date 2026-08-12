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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,18%. (ANGELA WEISS / AFP)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,18%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía 0,18%, tras la noticia de que la inflación en Estados Unidos bajó al 3,4% el pasado julio.

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