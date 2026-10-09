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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,13%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,13%. (Foto: AP)
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un leve 0,13%, en una jornada de rebote tras las pérdidas de ayer por las dudas sobre los ingresos de las empresas de inteligencia artificial (IA) y con los rendimientos de la deuda estadounidense al alza.

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