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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,56%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,49% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,35%. (Ángel Colmenares / EFE).
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,56%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,49% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,35%. (Ángel Colmenares / EFE).
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,56%, después de que los datos de empleo de junio mostraran una creación de puestos de trabajo inferior a la prevista, lo que reduce las expectativas de una subida de los tipos de interés.

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