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Resumen

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Wall Street abrió este viernes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,16 % | Foto: EFE / Archivo / Referencial
Wall Street abrió este viernes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,16 % | Foto: EFE / Archivo / Referencial
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,16 %, tras darse a conocer que el pasado julio el paro bajó al 4,1 % en Estados Unidos.