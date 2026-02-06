Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 1,21%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 1,21%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,21% después de que se recuperara, en parte, el sector tecnológico tras varios días a la baja.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio hoy, viernes 6 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio hoy, viernes 6 de febrero

Bitcoin llega a los US$ 65.000 y está cerca de registrar su mayor caída semanal en más de tres años
Mercados

Bitcoin llega a los US$ 65.000 y está cerca de registrar su mayor caída semanal en más de tres años

Wall Street abre en verde tras recuperación en el sector tecnológico
Mercados

Wall Street abre en verde tras recuperación en el sector tecnológico

Precio del cobre al alza: ¿Qué debe hacer el Perú para aprovechar este contexto favorable?
Economía

Precio del cobre al alza: ¿Qué debe hacer el Perú para aprovechar este contexto favorable?