Wall Street abre en verde tras resultados de Apple y Amazon

Wall Street abrió este viernes en verde, mientras los inversores asimilan los resultados de Amazon y Apple, divulgados al cierre de la jornada de ayer.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 0,07%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,58% y el Nasdaq ganaba 1,19%.

El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de US$112.010 millones al cierre de su ejercicio fiscal de 2025, que no sigue el calendario natural, lo que supone un 19% más respecto al ejercicio anterior, impulsado por las ventas del iPhone y de los servicios.

Según un comunicado publicado al cierre de Wall Street, Apple logró una facturación récord de 416.161 millones en los últimos doce meses, un 6% más interanual, y en la cual una tercera parte ha procedido de la división de productos y una cuarta parte de la de servicios.

Pese a sus sólidos resultados, la compañía bajaba 0,2% en los primeros compases de la bolsa. En contraposición, Amazon se disparaba 11% en Wall Street tras anunciar ayer en sus resultados que los ingresos de su unidad de computación en la nube aumentaron un 20 % en el tercer trimestre, superando las estimaciones del mercado.

El gigante del comercio electrónico reportó además un beneficio acumulado entre enero y septiembre de US$56.478 millones, un 44 % más interanual.