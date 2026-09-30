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Resumen

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En la apertura, el Dow Jones, su principal indicador, subía 0,13%. (Foto: AP)
En la apertura, el Dow Jones, su principal indicador, subía 0,13%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,13%, después de que la estimación de la Oficina de Análisis Económico (BEA) revisara a la baja el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) y al alza el crecimiento de Estados Unidos.

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