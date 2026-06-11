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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,44%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,17% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,12%. Foto: EFE.
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,44%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,17% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,12%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,44%, mientras algunas compañías del sector tecnológico seguían al alza, recuperándose de la caída de la semana pasada, pero algo más moderada por los reciente ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

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