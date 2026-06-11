Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,44%, mientras algunas compañías del sector tecnológico seguían al alza, recuperándose de la caída de la semana pasada, pero algo más moderada por los reciente ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán.

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 219 puntos, hasta los 50.138; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,17%, hasta los 7.279 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 0,12%, hasta las 25.199 unidades.

Compañías como Micron o como AMD anotaron subidas del 2,68% y el 4,57%, respectivamente, mientras que Intel sumaba el 10,16%.

El rebote entre las compañías relacionadas con el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) se produce en un momento de optimismo en el mercado por la salida a bolsa de SpaceX este viernes, que muy seguramente será la mayor de la historia.

En cambio, otras tecnológicas como Oracle perdían el 10,59 %. Algunos inversores apuntan a que podrían estar vendiendo acciones para hacer hueco a la empresa de Elon Musk.

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Sin embargo, lo que sí estaría presionando el mercado a la baja son los recientes ataques estadounidenses en Irán, en represalia por el derribo de un helicóptero de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz.

Trump anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente “con gran dureza” a Irán “esta misma noche” y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como hicieron con Venezuela.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía el 0,73%. Los contratos de futuros para el mes de julio del crudo de referencia en EE.UU. caían 0,66 dólares, hasta los 89,37 dólares el barril.

En otros mercados, el oro caía el 0,72%, hasta los 4.103 dólares la onza; la plata restaba el 0,89%, hasta los 64,175 dólares la onza; y el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años perdía 3,6 puntos básicos, hasta el 4,523%.