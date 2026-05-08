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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,13%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,57% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,03%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,13%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,57% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,03%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,13%, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

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