Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un ligero 0,08%, en un inicio de jornada marcado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y unos datos de inflación más bajos de lo esperado.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 42 puntos, hasta los 52.540; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,30%, hasta los 7.537 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 0,56%, hasta los 26.018 puntos.

En Oriente Medio, Estados Unidos atacó nuevamente a Irán y reinició el bloqueo naval sobre el país. El conflicto se intensificó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con Irán, firmado el 17 de junio, por los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz.

Mientras, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5% en junio, tras la caída en los precios de la energía y se situó por debajo del 3,7% pronosticado de los analistas, que preveían una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible tras la guerra con Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y alimentos, bajó al 2,6%, tres décimas menos que en mayo, informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

En el plano corporativo, varias entidades bancarias presentaron sus resultados al inicio de la jornada bursátil. Goldman Sachs subía un 6,49% en bolsa después de anunciar que ganó US$12.258 millones en el primer semestre de 2026, un 45 % más que un año antes, hasta US$37.565 millones.

Otras compañías como JPMorgan Chase, Bank of America o Citigroup, que también presentaron sus resultados, subían poco más de 1%. La empresa de semiconductores surcoreana SK Hynix, que debutó en el índice Nasdaq el pasado viernes con un primer precio de 170 dólares, ganaba 11,18% en las primeras operaciones del mercado tras la caída de ayer, situándose en 169,38 dólares por acción.

Por contra, IBM se desplomaba más de un 24 % después de que su director ejecutivo, Arvind Krishna, advirtiera a los inversores que los resultados financieros del segundo trimestre, que se presentarán la semana que viene, serán peores de lo esperado.

En otros mercados, el oro subía un 2,12%, hasta 4.090 dólares la onza; y la plata, un 2,81%, hasta 59,60 dólares la onza. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 3,24%, hasta los 80,67 dólares el barril.