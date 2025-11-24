Wall Street abre en verde y Alphabet sube 5% gracias a Gemini 3

Wall Street abrió este lunes en verde y la tecnológica Alphabet, matriz de Google, subía un 5 % gracias a Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial (IA) “más inteligente” hasta la fecha.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,05%, hasta 46.268 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba 0,69% con 6.648 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,41% para quedar en 22.587 enteros.

Alphabet lideraba las ganancias del sector tecnológico tras animar a los inversores con Gemini 3, una herramienta que es capaz de “leer el ambiente” y generar “experiencias interactivas” sobre cualquier tema y a la que califica como “el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal”.

Los índices vienen de terminar una semana de volatilidad en la que los sólidos resultados de Nvidia “no lograron reavivar el entusiasmo por la IA” y las expectativas “de una política agresiva de la Reserva Federal (Fed)” disminuyeron “las esperanzas de un aterrizaje suave” de la economía, señala hoy el analista Tom Essaye.

En este sentido, los inversores creen que hay un 79% de posibilidades de que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para diciembre bajaban un 0,34 %, hasta 57,86 dólares el barril, mientras se acerca la fecha límite fijada por el presidente de EEUU, Donald Trump, para que Ucrania acepte un plan de paz en la guerra con Rusia.