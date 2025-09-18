Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,04 %, con espectacular aumento de Intel

Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,04 %, tras el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de ayer.

PUEDES VER: El Ibex 35 abre ligeramente al alza tras recorte en las tasas de interés de la Fed



Veinte minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía 0,45% y el Nasdaq 0,81%. El banco central de Estados Unidos anunció el miércoles que rebaja los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y el 4,25 %, en su primer recorte del precio del dinero desde diciembre de 2024.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La Fed subrayó, además, que la incertidumbre económica “permanece elevada” y que los riesgos a la baja para el empleo “han aumentado”.

Los ojos de los analistas estaban hoy en las acciones de Intel, que subieron casi un 25 % después de que Nvidia anunciara que invertirá 5.000 millones de dólares en el fabricante de chips para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, las subidas de Nvidia (2,13%) y Salesforce (1,32%), así como los descensos de Procter & Gamble (-1,27%) y McDonald’s (-1,23%).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 64,17 dólares el barril.