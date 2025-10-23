Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,07%

Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,07%, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales, como los de Tesla (-4,40%) y los de IBM (-5,6%), entre otros.

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía 0,21% y el Nasdaq, 0,16%. Las acciones de Tesla hoy cayeron después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportara ayer una caída del 37% en sus ganancias trimestrales, atribuida al gasto en investigación y desarrollo (I+D), así como a menores ingresos por créditos fiscales.

Por su parte, las acciones de la compañía de computación IBM también caían pese a anunciar ganancias trimestrales en sus últimos resultados. El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la Casa Blanca está considerando planes para frenar las exportaciones a China de software estadounidense.

Los analistas de Wall Street también estuvieron atentos al aumento de los precios del petróleo después de que EE.UU. impusiera sanciones adicionales a las dos mayores compañías de crudo de Rusia, Rosneft y Lukoil, debido a la “falta de compromiso serio del país con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania”.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves por la mañana 5,45%, hasta 61,69 dólares el barril.