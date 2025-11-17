Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,11%

Escucha la noticia
Wall Street empezó la semana en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,11 %, cuando los inversores esperan los resultados de Nvidia.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,08% y el tecnológico Nasdaq abría con una subida del 0,25%.
Nvidia bajó 1,26% antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del miércoles.
Los inversores también estarán pendientes del dato de empleo no agrícola de septiembre, que se publicará este jueves y será el primero tras el parón informativo por el cierre del gobierno estadounidense.
En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,08 %, hasta 60,04 dólares el barril.
