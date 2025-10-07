Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,23%

Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,23 %, con el foco puesto de nuevo en el cierre parcial del Gobierno federal de EEUU.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones se situaba en los 46.801 puntos; el S&P 500 avanzaba 0,15%, hasta 6.750 unidades, y el Nasdaq ganaba 0,19%, hasta 22.984 enteros.

Los inversores están pendientes del cierre de Gobierno federal de Estados Unidos, que afecta a más de 1,3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales.

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar ayer lunes, al igual que lo hizo la propuesta demócrata minutos antes, puesto que ninguno consiguió los 60 votos requeridos.

Esta es la quinta votación fallida; los republicanos votaron en contra de aceptar la propuesta de sus opositores, que intentan que la financiación se centre en prorrogar el subsidio de atención médica Obamacare, que vence este año.

No obstante, el cierre no está teniendo un gran impacto en los mercados, pues para que esta situación les afecte directamente debe prolongarse durante varias semanas, e incluso así su efecto sería posiblemente temporal, según el analista Tom Essaye.

Incluso en este escenario, este contexto no sería “tan importante como lo que está sucediendo con la inteligencia artificial (IA), los recortes de tipos o el crecimiento económico”, escribe Essaye en su informe diario Sevens Report.

En el plano corporativo, el fabricante estadounidense de semiconductores AMD subía 6,5%, animado aún por la noticia de que proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento.

AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10% de la compañía.

El acuerdo entre ambas tecnológicas hizo subir ayer las acciones de AMD un 35% durante la jornada, y al cierre la empresa avanzó un 24%.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba 0,52%, hasta 61,37 dólares el barril, influido aún por el aumento de producción previsto por la OPEP+ para noviembre, que fue más moderado de lo previsto y atenuó las preocupaciones sobre un incremento de la oferta.