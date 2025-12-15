Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,25%

Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,25%, hasta 48.577 puntos, impulsado ​​por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de la semana pasada y las previsiones de una inflación moderada.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,25%, hasta 6.844 unidades, y el tecnológico Nasdaq también aumentaba 0,21%, hasta 23.242 enteros.

Los tres índices principales abrieron en positivo siguiendo los buenos resultados de la reunión de la Fed de la semana pasada, que cumplió las expectativas y anunció un nuevo recorte de tasas de interés, dejando el referencial entre el 3,5% y el 3,75%.

Los inversores prevén que durante la última semana completa de la bolsa de Nueva York en este 2025 se conozcan datos que apunten a inflación moderada y una actividad económica sólida, según CNBC.

Todo ello, mientras se mantiene la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras la caída en picado de Oracle la semana pasada, que sigue perdiendo un día más y hoy ha abierto con una bajada del 3,22%.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,64 %, hasta 57,07 dólares el barril.