Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,27%

Wall Street abrió este viernes en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube 0,27%, hasta 47.981 puntos, cuando los inversores están a la espera hoy de la publicación de los últimos datos de inflación.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía 0,18%, hasta 6.869 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,19%, hasta 23.549 enteros.

Las acciones de Netflix caían un 4,26% este viernes tras la apertura de Wall Street, aunque luego moderaban su caída, en reacción al anuncio del gigante del streaming de que llegó a un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares.

Mientras, las acciones de WBD subían 3,34%. El Departamento de Comercio publicará con retraso los datos de septiembre sobre el gasto y los ingresos del consumidor, así como el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el principal indicador de inflación de la Reserva Federal y que podría influir en la próxima votación sobre las tasas de interés.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 0,28 %, hasta 84 dólares el barril.