Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,48%

A la apertura del parqué neoyorquino el selectivo S&P 500 ganaba 0,38% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,34%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A la apertura del parqué neoyorquino el selectivo S&P 500 ganaba 0,38% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,34%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,48%.

Mercados

