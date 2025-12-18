Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,79% y el tecnológico Nasdaq crecía 1%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,79% y el tecnológico Nasdaq crecía 1%.
Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,58%
abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,58%, hasta 48.164 puntos, tras darse a conocer que la inflación en EE.UU. decreció en noviembre hasta el 2,7%.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba 0,79%, hasta 6.774 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía 1%, hasta 22.922 enteros.

Maro Villalobos

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. decreció en noviembre hasta 2,7%, tres décimas menos frente al dato de septiembre, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también cayó hasta situarse en un 2,6%, una bajada de cuatro décimas con respecto al reporte anterior, por debajo de las estimaciones de expertos, que pronosticaban una tendencia de aumento estable debido al impacto de la política arancelaria del presidente, Donald Trump.

En el plano corporativo, Micron Technology subía 16% tras superar las expectativas de los inversores con sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 0,95 %, hasta 56,47 dólares el barril, tras el bloqueo ordenado por Trump de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela y ante posibles nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia.

TAGS

