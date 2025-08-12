Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,63% tras nuevos datos de inflación

Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,63% tras un informe de inflación que mostró una subida de precios más moderada de lo esperado.

Diez minutos después del toque de campana, las ganancias eran generalizadas en los demás índices: el selectivo S&P 500 avanzaba 0,63% y el tecnológico Nasdaq subía 0,74%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en un 2,7% interanual en julio, al mismo nivel que el dato de junio, informó hoy el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, repuntó un 3,1%, - después de un 2,9% en junio- a tono con lo previsto por analistas, que vaticinan la continuación de una tendencia al alza de este indicador, en lo que podría ser la materialización del impacto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En términos intermensuales, la inflación subió un 0,2%, mientras que el dato subyacente aumentó un 0,3%, después de una subida del 0,3% y el 0,2% respectivamente en junio, indicadores seguidos muy de cerca por la Reserva Federal que mantiene la cautela en cuanto a una reducción en los tipos de interés pese a las presiones de la Casa Blanca.

De acuerdo con CNBC, la publicación de los nuevos datos de inflación del martes tranquilizó a los inversores, que temían que las amplias políticas arancelarias de Trump pudieran disparar los precios en la economía estadounidense.

Por sectores, a primera hora reinaban las ganancias en las empresas y las más destacadas eran para las empresas de comunicaciones (1,61%).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a US$63,48 el barril, ante la perspectiva de un encuentro en Alaska el 15 de agosto entre el presidente ruso, Vladímir Putin, con el mandatario estadounidense, Trump, que pueda zanjar la guerra en Ucrania, con consecuencias en el mercado de energía.