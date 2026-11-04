icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones crecía un 2,29%. (Foto: AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones crecía un 2,29%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 1.183 puntos, después de el Partido Demócrata arrasara en las elecciones de medio mandato y arrebatara el control de las dos cámaras del Congreso de EE.UU. a los republicanos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?