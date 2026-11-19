Wall Street abrió en verde este jueves y el índice tecnológico Nasdaq crecía un 1,58% mientras los inversores esperan la salida a bolsa de Anthropic.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq ganaba 385 puntos, hasta los 24.815; el Dow Jones de Industriales subía un 0,03%, hasta los 50.215 enteros; y el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,84%, hasta las 7.385 unidades.

La Bolsa de Nueva York abrió al alza ante el optimismo por el sector de la inteligencia artificial (IA) ante el estreno de Anthropic y los resultados presentados por Nvidia esta semana, que superaron las expectativas.

Anthropic, creadora del asistente de IA Claude, ha fijado su precio de salida a bolsa en 83 dólares por acción, según indicaron CNBC y The Wall Street Journal.

La empresa dirigida por Dario Amodei indicó previamente que planeaba ofrecer 825 millones de acciones, con lo que puede recaudar unos 68.500 millones de dólares en su esperado debut en Wall Street.

El debut bursátil de Anthropic, que cotizará en el Nasdaq bajo la etiqueta ANT, se perfila como uno de los mayores de la historia.

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Otras compañías del sector también se vieron beneficiadas del optimismo del mercado: Intel crecía un 6,77%, Micron un 5,58%, Broadcom un 3,88 % y AMD un 3,17%.

Las acciones de SpaceX, que hasta ahora cuenta con la mayor salida a bolsa de la historia, sumaban un 2%. El fondo iShares Semiconductor ETF sumaba un 3,62 %, en una clara muestra del impulso del sector.

Por otro lado, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) sube este jueves un 1,29 %, hasta los 84,33 dólares el barril, rompiendo así con la caída del 3,2 % del cierre de la sesión de ayer.

A las 09:10 hora local (14:10 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,07 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,92%, hasta 3.707 dólares la onza, y la plata se revalorizaba un 0,11%, hasta los 45,11 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sumaba 2,9 puntos básicos, hasta el 5,095% y el bitcoin se situaba en los 63.879 dólares.