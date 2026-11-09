Resumen

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: EFE/EPA/YONHAP.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: EFE/EPA/YONHAP.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 1,33%, después de que el precio del petróleo bajara casi un 5% tras aliviar el presidente Donald Trump las tensiones con Irán, el mismo porcentaje de caída de las acciones de Nvidia por del caso de su consejero delegado, Jensen Huang.

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